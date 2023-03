Naufragio migranti Crotone, oggi Piantedosi riferisce alla Camera

Proseguono senza sosta le ricerche dei migranti dispersi nel tragico naufragio di migranti al largo delle coste di Steccato di Cutro in Calabria. Le vittime accertate sono 70, di cui 16 minori. Ma sono decine i migranti che mancano ancora all'appello.

Informativa urgente oggi in Aula alla Camera del ministro dell'Interno Matteo Piantedosi. Mercoledì replicherà a Palazzo Madama. Il titolare del Viminale, a partire delle 13, dovrà riferire in particolare sul ruolo avuto in quelle ore dalla Guardia di Finanza e dalla Guardia Costiera.