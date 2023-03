Non si ferma l'inchiesta, aperta ieri, per fare luce sulla macchina dei soccorsi nelle ore che hanno preceduto il naufragio costato la vita ad almeno 68 persone tra cui donne e bambini. Come apprende l'Adnkronos, oggi i carabinieri di Crotone hanno raccolto alcune relazioni di servizio, protocolli e documenti. Continuano, inoltre, gli sbarchi sulle coste italiane.