Naufragio migranti, Lollobrigida: "Giusto approfondire su temi delicati"

''Non so chi dei nostri abbia chiesto dei chiarimenti ma non ci vedo nulla di male, anzi. Credo che un gruppo parlamentare che non ha nulla da nascondere per sè e il resto della maggioranza, non abbia nessun problema a fare anche una richiesta del genere. E' ovvio che su temi così delicato ci sia un tempo per approfondire: è non solo legittimo ma necessario''. Lo ha detto il ministro dell'Agricoltura, Francesco Lollobrigida rispondendo ai giornalisti alla Camera che gli chiedevano del ruolo del Viminale nella gestione della tragedia a Crotone e della richiesta di chiarimenti su Matteo Piantedosi, anche da parte di alcuni esponenti di Fdi.

''Se uno deve far luce rispetto a queste questioni delicate sulle quali non entro nel merito -ha spiegato Lollobrigida- credo che ci sia una legittima necessità di chiarirle fino in fondo. Probabilmente ancora bisogna riuscirci visto che è una dinamica che riguarda non solo l'Italia. Gli approfondimenti vanno fatti per poi rispondere'', ha fatto notare il ministro quando gli viene chiesto se sia necessario che Piantedosi riferisca in Aula.

''Sono temi sempre delicatissimi, ci sono ministri competenti che se ne stanno occupando e per rispetto evito di parlare'', ha precisato Lollobrigida per poi aggiungere: ''Penso che siano utili a tutti alcuni giorni per appurare la verità, credo che sia la cosa migliore per avere la verità su un tema così delicato''.