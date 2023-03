Naufragio migranti, sindaco Cutro: "Cdm qui non sia solo passerella"

"Ma davvero la Presidente del Consiglio ha annunciato che farà il prossimo Consiglio dei ministri a Cutro? Non ne sapevo nulla. Me lo sta dicendo adesso lei... Beh, a caldo posso dire che se il governo viene qui solo per fare passerella, allora sarebbe meglio di no. Ma non credo. Io lo interpreto questo annuncio come un gesto di solidarietà a di attenzione". A parlare con l'Adnkronos è il sindaco di Cutro (Crotone), Antonio Ceraso, dopo avere appreso dell'annuncio della premier sul Consiglio dei ministri proprio nel luogo dove è avvenuta l'ultima strage di migranti.

"E' venuto nei giorni scorsi il presidente della Repubblica - dice Ceraso -vuol dire che non possiamo essere lasciati soli. Non si tratta solo dei morti, mi chiedo le mamme che hanno perso i figli o il marito, che vita faranno? Un dramma nel dramma. lo ritengo un fatto positivo che il governo venga qui in massa, questa comunità è come se avessi perso i propri figli". "Anche se io ritengo che non è solo un fatto di governo nazionale ma europeo...", aggiunge il sindaco di Cutro. Poi ci riflette ancora e dice: "Comunque, non penso che si tratti di una passerella". "Io ho visto un Capo dello Stato molto provato e addolorato, credo che non la sia solita visita di rito". E conclude: "E' la prima volta che un presidente del consiglio tenga sotto attenzione la nostra comunità, che non è solo ndrangheta".