Nautica, flotta Lauro verso il futuro con i jet elettrici DeepSpeed

Il Gruppo Lauro di navigazione, fondato dal Comandante Agostino Lauro, commissiona alla Sealence lo studio del retrofitting elettrico delle proprie navi. E' quanto rende noto il gruppo spiegando che la prima installazione dei Jet elettrici DeepSpeed sarà effettuata su una imbarcazione impiegata per effettuare escursioni turistiche nel golfo di Napoli e isole limitrofe. La nave ha una lunghezza di 24 metri, una capienza massima di 160 passeggeri ed appartiene alla compagnia armatrice Capitan Morgan con sede ad Ischia.

L’obiettivo del refitting è quello di permettere al traghetto una navigazione completamente elettrica con una operatività continua di 9 mesi all’anno, per circa 6 ore al giorno, ad una velocità di crociera di 18 nodi. La propulsione sarà affidata ad un powertrain “DeepSpeed 840 Hybrid” che prevede l’installazione di 2 jet elettrici DeepSpeed 420, progettati originariamente per velocità nell’ordine dei 50 nodi e che al momento sono in fase di ottimizzazione dagli ingegneri della Sealence per permettere una navigazione efficiente anche a basse velocità.

Ischia, insieme a Procida, “Capitale italiana della Cultura 2022”, saranno al centro delle attività di sperimentazione. Queste attività si prevede avranno inizio nel 2022 per poi concludersi con la piena entrata in servizio dell’imbarcazione nel 2023. "Con l’avvio di questa iniziativa il Gruppo Lauro si conferma non solo come una compagnia tecnologicamente all’avanguardia, ma anche in linea con la visione della Sealence orientata ad una navigazione più sostenibile e confortevole, priva cioè di rumori, vibrazioni ed emissioni di inquinanti in aria ed in acqua" sottolinea il gruppo. Con questo refitting il Gruppo Lauro fa propria la missione della Sealence: “L’acqua sarà l’unica impronta che lasceremo”.