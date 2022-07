Nautica sostenibile, bambini e ragazzi capitani per un giorno

Una giornata di formazione sulla nautica sostenibile: dagli strumenti di navigazione ai simulatori nautici di ultima generazione, fino alle più moderne pratiche di sostenibilità. Ma anche i segreti dei diversi nodi marinari, dalla gassa al nodo inglese, vero caposaldo della formazione di ogni buon marinaio. E un punto fermo: il rispetto per il mare e le sue creature. È questo che 130 bambini e ragazzi da tutto il mondo, riuniti in questi giorni a Sorrento per il primo Global Youth Tourism Summit realizzato dall’Organizzazione Mondiale del Turismo (Unwto), hanno potuto apprendere sotto la guida esperta dei capitani dell’Msc Training Center.

Una formazione sul campo organizzata grazie all’impegno di Msc Foundation e del Gruppo Msc, main sponsor del Summit, che hanno aperto le porte del centro di addestramento e messo al servizio dei giovani partecipanti la loro esperienza. Dopo le masterclass dedicate ai nodi e all’ormeggio, anche un diario di bordo sulle pratiche di sostenibilità messe in campo da Msc Crociere, dall’impegno verso zero emissioni di CO2 entro il 2050 alle tecniche di monitoraggio di consumi e rifiuti bordo, e sui progetti di tutela ambientale realizzati da Msc Foundation, soprattutto per la rigenerazione degli habitat e la protezione delle specie marine. I ragazzi hanno inoltre partecipato a un contest per l’ideazione del nome dei Teens Club del futuro, ovvero gli spazi di aggregazione riservati agli adolescenti a bordo delle navi da crociera Msc.

Proprio per offrire ai ragazzi un’occasione per toccare con mano l’importanza del rispetto per il pianeta blu, sabato 2 luglio Msc Foundation, in collaborazione con la Ong Marevivo e l’Area Marina Protetta Punta Campanella, li condurrà in un’esplorazione con biologi marini nella Baia di Ieranto. “Ripristinare la salute del mare e dei suoi abitanti è una priorità vitale per Msc Foundation e, in questo, l’educazione dei giovani gioca un ruolo fondamentale. Siamo felici di essere presenti al Global Youth Tourism Summit perché rappresenta una piattaforma perfetta per far crescere i futuri leader del turismo sostenibile”, afferma Daniela Picco, direttore esecutivo di Msc Foundation.