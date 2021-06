Nautica, vendite in crescita di oltre il 20% nonostante Covid

Un portafoglio ordini in crescita di oltre il 20%, il mercato delle reti di vendita cantieristica stabile e un'aspettativa di incremento del fatturato, grazie anche alla continua spinta dell’export che conferma la leadership del Made in Italy nautico nel mondo: lo confermano rispettivamente il 40%, il 66% e il 96% degli intervistati nei dati raccolti dall’ufficio studi di Confindustria Nautica, elaborati su un campione delle aziende del comparto e presentati oggi a Sanremo (IM), nel corso del convegno 'Nuove rotte per la Nautica', organizzato nell’ambito della Convention Satec 2021. Le imprese della nautica registrano così un trend positivo in tutti i settori, nonostante la frenata dei mercati dovuta alla pandemia da Covid-19.

"Gli ottimi feedback registrati sia sulla chiusura del 2020 che sul 2021 segnalano che la nautica sta attraversando un buon momento — ha commentato Saverio Cecchi, presidente di Confindustria nautica — e per questo il settore si candida di diritto a trainare la ripartenza del Paese, avanti su nuove rotte".

Numeri in crescita anche per il segmento della componentistica (accessori e motori), con un incremento tra il 10 e il 20% secondo il 39% degli intervistati. Il settore dei servizi, del charter e dei porti turistici registra a sua volta un incremento importante del volume di affari (tra 10 e 20% per il 45% degli intervistati), sostenuto anche da un significativo ritorno delle prenotazioni dei diportisti esteri, in maggioranza europei. I dati di consuntivo del settore per l’anno 2020 saranno presentati il prossimo 16 settembre al 61° Salone Nautico di Genova, nell’ambito della tavola rotonda 'Boating Economic Forecast'.