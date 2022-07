Navalny: "Ho creato Fondazione internazionale anti corruzione"

"Il fondo sarà completamente trasparente, il primo contribuito è costituito dal premio Sakharov da me vinto"

"Vi presento la Fondazione internazionale anti corruzione". E' quanto ha annunciato su Telegram il dissidente russo Alexei Navalny che sta scontando in una colonia penale una condanna a nove anni per frode.

"Il fondo sarà completamente trasparente e chiaro e il primo contribuito alla sua esistenza è costituito dal premio Sakharov del Parlamento Europeo da me vinto", ha aggiunto, spiegando che nel board della Fondazione siedono il deputato belga Guy Verhofstadt, la scrittrice americana Anne Applebaum e il politologo americano Francis Fukuyama che su Twitter si è detto "onorato" di partecipare all'iniziativa.

Vladimir Putin non riuscirà a distruggere questa Fondazione internazionale, ha aggiunto Navalny la cui fondazione anti corruzione, diventata famosa per le rivelazioni sulla corruzione e sugli abusi del governo russo, è stata messa al bando in Russia circa un anno fa.