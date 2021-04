Navalny, la figlia: "Permettete a un medico di visitarlo"

"Permettete ad un medico di visitare mio padre". E' questo l'appello che lancia alle autorità russe Dasha Navalnaya, la figlia di Aleksey Navalny, detenuto nel carcere Ik-2 della regione di Vladimir. Ieri la portavoce del dissidente russo Kira Yarmish aveva detto che Navalny "sta morendo. Nelle condizioni in cui si trova, è questione di giorni".

Secondo una lettera scritta al servizio penitenziario federale dalla sua dottoressa Anastasia Vasilyeva, insieme a tre colleghi fra cui un cardiologo, Navalny rischia l'arresto cardiaco e problemi gravi della funzione renale "in ogni momento" dato che ha una concentrazione eccessiva di potassio nel sangue (7,1 millimoli per litro, quando la soglia massima è 6). I medici chiedono di poter vedere subito l'oppositore che deve essere visitato immediatamente, "considerati i risultati dei suoi esami del sangue e il suo recente avvelenamento".

MANIFESTAZIONE - "Non c'e' più tempo, ora è il momento di agire, non stiamo più parlando della libertà di Navalny, ma della sua vita. Ora lo stanno uccidendo in carcere e non possiamo aspettare oltre". Leonid Volkov, braccio destro di Navalny, su Facebook invita i russi a manifestare mercoledì prossimo, 21 aprile, scendono nelle strade alle 19, ora locale. "Chiamate tutti i vostri amici ed andate nella piazza centrale" della vostra città", prosegue l'appello.

"Ci sono circostanze in cui bisogna agire rapidamente, altrimenti i danni saranno irreparabili", prosegue il team di Navalny che ha ricevuto 475mila adesioni alla manifestazione. Inizialmente aveva detto che avrebbe aspettato di raggiungere 500mila firme prima della nuova mobilitazione, ma ora alla luce dei nuovi sviluppi sulla salute del dissidente imprigionato ha fissato la data per mercoledì. Non si tratta di una data casuale: per mercoledì prossimo è infatti previsto un discorso alla nazione di Putin.