Navalny: "Torno in Russia"

(Adnkronos)

Il dissidente russo Alexei Navalny ha annunciato su Twitter che tornerà in Russia domenica prossima, il 17 gennaio. ''Non mi sono mai posto la domanda se 'tornare o no'. Semplicemente perché non me ne sono andato. Sono finito in Germania in un reparto di terapia intensiva. Il diciassette gennaio, domenica, tornerò in patria su un volo della compagnia Pobeda. Incontriamoci'', ha scritto il dissidente sul suo account ufficiale.