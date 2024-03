“Navigare il Mar Rosso”: martedì 26 marzo alle 15.30 la quinta puntata di Maredì dedicata alla crisi dal punto di osservazione diretto di chi naviga nell’area

“Navigare il Mar Rosso”: questo il titolo della puntata speciale di Maredì, il programma di approfondimento sull’Economia del Mare ideato da Confitarma e condotto da David Parenzo, in programma martedì 26 marzo 2024 alle ore 15.30 in diretta streaming su Adnkronos.

Al centro del confronto la crisi del Mar Rosso vista dal punto di osservazione diretto di chi naviga nell’area assicurando i collegamenti marittimi di approvvigionamento di merci, materie prime ed energia, fondamentali per la quotidianità di tutti noi.

Le grandi vie di comunicazioni, sia materiali che immateriali (le reti di cavi sottomarini che trasportano tutti i nostri dati), tra occidente e oriente sono ormai da tempo bersaglio principale nel complesso scacchiere internazionale. Fermare o rallentare tali flussi produce effetti sensibili e diretti sulle economie nazionali.

I Paesi coinvolti, in primis il nostro, sono fortemente impegnati per mettere in sicurezza queste vie di comunicazione. Le nostre Marine, Militare e Mercantile, lavorano quotidianamente in stretto coordinamento per contenere il più possibile la minaccia e assicurare, nonostante le evidenti difficoltà, i flussi di collegamento.

Questa puntata darà l’occasione di ascoltare le esperienze dirette di chi quotidianamente svolge questa preziosa e insostituibile attività e di condividere gli aggiornamenti della situazione in essere nell’area.