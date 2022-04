Nazionale femminile: verso il mondiale con strepitose goleade

Milano, 15/04/2022 - Calcio femminile: L’Italia asfalta la Lituania con un 7-0. Un risultando netto che ha certificato il progresso e il miglioramento del calcio femminile in Italia. La partita contro la Lituania poteva essere un ostacolo insidioso per le azzurre, ma le ragazze di Milena Bertolini riescono a trovare la rete del vantaggio dopo appena due minuti dal fischio d’inizio. Ci pensa la calciatrice della Juventus, Arianna Caruso, a sbloccare la gara. Il match è stato virtualmente chiuso prima del duplice fischio che ha segnato la fine della prima frazione di gara. Al 41' è la rossonera Valentina Bergamaschi a mettere a segno il goal del doppio vantaggio, mentre al 46' la bianconera sigilla la doppietta personale.

Con il risultato già in cassaforte, nel secondo tempo l'Italia femminile riesce a mettere a segno altre quattro reti. Un minuto dopo l’ora di gioco Cernoia segna la rete del 4-0. Nei minuti finali arrivano ben tre gol: prima all'86' è Daniela Sabatino a superare il portiere delle lituane, poi la milanista Valentina Bergamaschi va a segno di nuovo. A Chiudere definitivamente i giochi la rete di Bonetti al 92'. Ora l'Italia femminile è attesa dalla sfida contro la Svizzera.

Sfida fondamentale per la qualificazione al mondiale del 2023 che si terrà tra Australia e Nuova Zelanda. Le elvetiche, in questo momento, sono prime nel girone con 19 punti conquistati. Le azzurre si trovano a una sola lunghezza di distanza e nella sfida contro la Svizzera potrebbe arrivare il sorpasso.

Calcio femminile: l’organizzazione in Italia

L’anno prossimo sarà un anno di svolta per il calcio in rosa italiano. Infatti, la prossima stagione la Serie A dovrebbe diventare professionistica a tutti gli effetti. Importanti riforme rivoluzioneranno il calcio in femminile. A partire dal numero delle squadre: quest’anno ci sono 12 squadre in Serie A, ma dall’anno prossimo il numero sarà ridotto a 10; per permettere questo cambiamento, ci saranno ben 3 retrocessioni e una sola promozione dalla B. Serie cadetta che, così facendo, l’anno prossimo avrà 16 squadre. Mentre la Serie C avrà 3 gironi da 14 squadre. In questo momento a retrocedere sarebbero Lazio, Napoli e Verona, mentre le campionesse sarebbero nuovamente le juventine seguite dalle giallorosse della Roma che sono a 5 lunghezze le quali si aggiudicherebbero un posto in Champions League.

Calcio femminile: le riforme necessarie

Anche se l’Italia in questo momento è lontana anni luce dalle riforme che sono già state completate nel resto d’Europa, c’è da apprezzare lo sforzo da parte delle istituzioni. Inoltre, i meriti in campo della nostra nazionale e delle nostre calciatrici stanno facendo letteralmente impazzire sempre più tifosi e soprattutto tifose che si stanno avvicinando al mondo del calcio femminile con sempre più passione e convinzione . All’estero, per esempio, si costruiscono stadi appositi per i club femminili, oppure si ospitano partite negli stadi più importanti. Barcellona-Real Madrid di poche settimane fa detiene il record di pubblico di una partita di calcio femminile. Il Camp Nou ha avuto la bellezza di oltre 90.000 spettatori paganti. Un risultato semplicemente storico. Seguire il calcio femminile italiano e estero è sempre più difficile perché le competizioni sono tante e il livello si è alzato parecchio. Fortunatamente, i nuovi siti di scommesse legali in Italia recensiti da bettiamo.it sono sempre aggiornati e riportano notizie e pronostici che permettono di non arrivare completamente impreparati ai succulenti appuntamenti del calcio in rosa.

L’Italia, anche se a piccoli passi, sta cercando di alzare la testa. Lodevole, per esempio, l’iniziativa che quest’anno prevede di ospitare la finale di Champions League. Infatti, l’atto conclusivo si giocherà nell’Alianz Stadium di Torino, impianto di proprietà della Juventus che vanta anche la miglior rosa femminile in Italia, avendo vinto lo scorso campionato ed essendo in volata per aggiudicarsi anche quello della stagione corrente.

Il calcio femminile si ritrova a combattere contro un gap di enormi dimensioni rispetto al professionismo maschile. Una disparità di genere che con i giusti mezzi, pazienza e forte determinazione potrebbe essere colmata a breve. C’è tanto talento, tanto divertimento e tanta passione nel calcio in rosa che vuole dimostrare il proprio valore il prima possibile.

