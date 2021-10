Nazionale Salotti, boom di vendite: oggi il divano si acquista online con la consulenza dell’arredatore

Milano 11 ottobre 2021. L’e-commerce è lo strumento prezioso e indispensabile adottato da Nazionale Salotti, azienda salentina che nell’ultimo anno si è posizionata tra i primi siti in Italia per la vendita online di divani di alta qualità.

Sempre più italiani si affidano a siti internet ed e-commerce per fare i propri acquisti. Comprare da casa è un trend in forte aumento grazie a praticità e convenienza. Da queste considerazioni è partito Carmine Tardio, amministratore delegato di Nazionale Salotti, giovane impresa di Campi Salentina, nel leccese, specializzata nella vendita di divani, divani letto e poltrone. Tardio, nello scorso anno, ha praticamente rivoluzionato il modo di vendere divani, collocandosi tra le prime posizioni della vendita online: un boom che ha confermato pienamente il suo obiettivo e che ha avuto riscontro proprio nella soddisfazione dei clienti.

«Siamo partiti con lo scopo di offrire un servizio completo anche a chi non può venire personalmente da noi in showroom per visionare i divani – spiega. La vendita online ci è sembrata il modo più semplice, immediato e comodo per andare incontro ai nostri clienti, anche a quelli lontani».

Una vendita online che non è pura consultazione di un catalogo digitale, come specifica Damara Pedone, titolare e fulcro dell’azienda, con un’esperienza pregressa pluridecennale nel settore della vendita divani in uno dei più prestigiosi gruppi sul mercato: «Accanto alla vendita tradizionale in showroom, dove l’acquirente può toccare con mano il prodotto, offriamo una consulenza a distanza da parte dei nostri arredatori: il cliente interessato a un nostro prodotto può consultarci per qualsiasi richiesta, anche inviandoci una foto o una piantina del proprio ambiente per capire come e dove posizionare il divano. Ampio spazio, poi, è dato alla personalizzazione: i nostri designer, secondo le esigenze e i gusti dell’acquirente, sanno sempre trovare la giusta soluzione. Disponiamo di una vasta scelta di prodotti tutti rigorosamente made in Italy che vanno dall’articolo di buona qualità fino ad articoli molto particolari e di altissima qualità con prezzi estremamente competitivi, inoltre diamo al cliente la possibilità di visionare foto e filmati sul prodotto preferito con tanto di descrizione. Infine ci contraddistingue la celerità della consegna in tutta Italia e un’accurata assistenza post vendita».

Capitolo speciale per quanto riguarda i divani letto: «Siamo i più forniti in Italia nella modellistica dei divani letto: anche in questo caso il cliente può scegliere tra un ricco assortimento e richiedere foto o video per capire bene i meccanismi e le modalità di apertura».

L’azienda salentina oggi è in piena espansione: «Siamo partiti in 3 persone con un sogno da realizzare… nell’arco di un anno il team è aumentato e adesso siamo in 10. Ma non ci fermiamo qui: siamo in forte crescita e l’online sta incrementando sempre di più perché la nostra formula funziona. I clienti ci stanno premiando con fiducia e questo ci spinge a fare sempre meglio, tant’è che è in progetto l’apertura di nuovi punti vendita a Roma e Milano».

Contatti: www.nazionalesalotti.it