Nazioni Unite: "Fatti chiari e concreti" per la politica climatica

Il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres ha chiesto agli scienziati di fornire "fatti chiari e concreti" per spingere i governi ad adottare politiche che frenino il cambiamento climatico. Le sue dichiarazioni sono arrivate mentre funzionari di tutto il mondo si sono riuniti per una settimana ad Interlaken, in Svizzera, nell’ambito della scrittura dell’UN Intergovernmental Panel on Climate Change's synthesis report. Si tratta di un documento sul clima che viene pubblicato ogni anno, da quando nel 2015 è stato siglato l'accordo di Parigi sul clima.