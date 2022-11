Nba, Banchero show con 30 punti ma Orlando va k.o.

Paolo Banchero segna 30 punti ma Orlando perde ancora. La prima scelta assoluta del draft Nba confeziona l'ennesima prestazione eccellente. I Magic, però, cedono in casa per 134-127 contro gli Houston Rockets incassando la nona sconfitta in 11 gare di regular season. Banchero gioca 35 minuti, chiudendo con 30 punti, 6 rimbalzi, 4 assist e 2 recuperi. Il lungo di passaporto italiano mette a referto 8/16 al tiro e 2/4 da 3 punti. Ai Magic non bastano nemmeno i 23 punti di Franz Wagner e i 21 di Terrence Ross. Houston (2-9) passa in Florida con la prova maiuscola di Jalen Green (34 punti e 12/18 al tiro), assistito da Kenyon Martin jr (21 punti), Alperen Sengun (20), Eric Gordon (19) e Kevin Porter jr (17).