"NBA DISTRICT" L'EVENTO PER I FAN AD ABU DHABI CELEBRA LA FUSIONE TRA LA NBA E LA CULTURA POPOLARE DAL 5 AL 9 OTTOBRE COME PARTE INTEGRANTE DELLE PRIME PARTITE DELLA LEGA NEGLI EAU

ABU DHABI, EAU, 22 settembre 2022 /PRNewswire/ -- La National Basketball Association (NBA) e il Department of Culture and Tourism – Abu Dhabi (DCT Abu Dhabi) hanno annunciato oggi che il "NBA District," un evento immersivo e interattivo per i fan in collaborazione con NBA Abu Dhabi Games 2022, si terrà al Manarat Al Saadiyat di Abu Dhabi da giovedì 6 ottobre a domenica 9 ottobre.

NBA Abu Dhabi Games 2022 vedrà gli Atlanta Hawks e i Milwaukee Bucks, campioni NBA 2021, giocare due partite di pre-stagione all'Etihad Arena di Yas Island di Abu Dhabi giovedì 6 ottobre e sabato 8 ottobre alle 20:00 GST, eventi che segnano le prime partite della Lega negli Emirati Arabi Uniti (EAU) e nel Golfo Arabo.

Ideale sia per chi assiste alle partite che per visitare la regione, il NBA District presenterà musica, media e arte associati alla cultura NBA. I fan potranno entrare in contatto con le personalità della NBA di tutto il mondo, guardare l'autentico gioco NBA, godersi in diretta le attività di pallacanestro e acquistare merchandising NBA in edizione limitata.

"Siamo entusiasti di massimizzare l'esperienza NBA con il NBA District, un evento imperdibile sia per i fan che per le famiglie", ha dichiarato il Director General for Tourism del DCT Abu Dhabi, HE Saleh Mohamed Saleh Al Geziry. "Al Manarat Al Saadiyat, tutti potranno vivere un'atmosfera coinvolgente ed entusiasmante guardando le partite dal vivo, oltre a usufruire di divertenti attività di basket e spettacoli di intrattenimento. Ospitare il NBA District come parte delle prime partite NBA nella regione è un altro momento memorabile per Abu Dhabi, dato che continuiamo ad attrarre sport mondiali di alto livello, a condividere la calda ospitalità degli Emirati e a mostrare le numerose esperienze emozionanti, stimolanti e rilassanti di Abu Dhabi al mondo."

Le attività dei fan del NBA District includono l'opportunità di scattare foto ufficiali con l'iconico Larry O'Brien Trophy e di partecipare a conversazioni dal vivo con gruppi di lavoro che comprendono giocatori ed ex giocatori NBA, creatori di contenuti globali, artisti e intrattenitori. Il campo pop-up "NBA Ice Buckets" consentirà ai tifosi di competere in un'appassionante partita di basket per avere la possibilità di vincere premi NBA.

Il biglietto di un giorno per il NBA District costa AED 55, mentre il biglietto per tutti e cinque i giorni AED 215. I fan possono acquistare i biglietti per il NBA District e The NBA Abu Dhabi Games 2022 visitando NBAEvents.com/AbuDhabi e seguire @NBAArabic su Facebook, Instagram e Twitter per gli ultimi aggiornamenti e notizie. I fan possono anche scaricare l'App NBA Events per i dettagli sulle presenze e gli eventi speciali nel NBA District. Ulteriori manifestazioni, attività e presenze saranno annunciate prima dell'evento.

Gli Abu Dhabi Games 2022 sono parte di un'innovativa collaborazione pluriennale tra NBA e il DCT Abu Dhabi. La collaborazione vede anche il DCT Abu Dhabi, sotto "Visit Abu Dhabi", fungere da partner ufficiale della destinazione turistica della NBA in Medio Oriente, Nord Africa, Europa e Cina.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1905313/NBADistrict.jpg

CONTATTO: Hayley Fletcher, Hayley.Fletcher@bcw-global.com

View original content:https://www.prnewswire.com/it/comunicati-stampa/nba-district-levento-per-i-fan-ad-abu-dhabi-celebra-la-fusione-tra-la-nba-e-la-cultura-popolare-dal-5-al-9-ottobre-come-parte-integrante-delle-prime-partite-della-lega-negli-eau-301631439.html