Nba, Durant chiede cessione: via da Brooklyn Nets

Kevin Durant vuole lasciare i Brooklyn Nets. L'ala, 33 anni, ha richiesto formalmente una trade e, come riferisce Espn, si è rivolto direttamente al proprietario della franchigia Joe Tsai. Sean Marks, general manager dei Nets, sta lavorando con il management del giocatore per imbastire una trattativa. Durant, che preferirebbe Phoenix o Miami come destinazioni, ha ancora 4 anni di contratto con Brooklyn: diverse squadre si sono già messe in contatto con i Nets per analizzare la situazione. Durant nella prossima stagione dovrebbe guadagnare 44,1 milioni di dollari.