Nba, i Lakers vincono con 37 punti di LeBron James: Utah ancora ko

Simone Fontecchio, ala italiana degli Utah, si ferma a 6 punti con 2/5 al tiro in 22 minuti

LeBron James firma il canestro della vittoria al tempo supplementare contro gli Utah Jazz a 34.8 dalla fine della gara. La partita termina 135-133 con i Jazz che non segnano il canestro della parità con l'ex Talen Horton-Tucker.

La squadra californiana spreca una doppia cifra di vantaggio nell'ultimo periodo dando la possibilità a Utah di pareggiare con un parziale di 10-0 guidato da Olynyk e forzare così il supplementare.

La quarta vittoria di fila della squadra californiana vale l'aggancio in classifica ai Clippers alla vigilia del derby di Los Angeles. Sesto posto per i Lakers a tre gare al termine della stagione regolare, ultimo posto disponibile per l'accesso diretto ai playoff.

I numeri della partita

James chiude il match con 37 punti, 5 rimbalzi e 6 assist, la sua miglior prestazione dal rientro. Nel quintetto di Los Angeles bene anche Austin Reaves con 28 punti, Anthony Davis con 21 punti e 14 rimbalzi e Hachimura da 17 punti con 7 su 11 al tiro in 25 minuti dalla panchina.

Per gli Utah Jazz invece 23 punti a testa per Horton-Tucker e Olynyk. Infine l'ala della nazionale italiana, Simone Fontecchio realizza 6 punti con 2 su 5 al tiro in 22 minuti giocati.