Nba, prima scelta a San Antonio: Wembanyama agli Spurs

Per la terza volta nella loro storia i San Antonio Spurs vincono la Lottery del Draft Nba e avranno la prima scelta assoluta, che sarà, con ogni probabilità il francese Victor Wembanyama. Saranno gli Charlotte Hornets a scegliere con la numero 2, mentre i Portland Trail Blazers seguiranno con la 3 e gli Houston Rockets con la 4. Delusione per i Detroit Pistons che scendono alla numero 5 pur avendo il peggior record della lega. Seguono Orlando Magic, Indiana Pacers, Washington Wizards, Utah Jazz e Dalla Mavericks a completare la top ten. Il Draft si svolgerà il 22 giugno a New York.

Gli Spurs avevano il 14% di guadagnarsi la prima scelta assoluta al Draft e la dea bendata ha voluto che fossero proprio i texani ad aggiudicarsela. Era dal 1997 che una prima scelta non passava da San Antonio: 26 anni fa gli Spurs scelsero Tim Duncan e grazie a lui sono arrivati in bacheca ben cinque titoli Nba. In casa Spurs si sogna in grande, ma non solo per questo: già, perché quest'anno vincere la prima scelta assoluta al Draft è sinonimo di aggiudicarsi Wembanyama. "Sono quasi svenuto", ha confessato il proprietario degli Spurs Peter J. Holt dopo l'estrazione e poi ancora: "Il nostro futuro era già luminoso, ora sarà stellare". Holt avrà così il privilegio di scegliere la prima scelta assoluta per la terza volta nella storia della franchigia: il suo entusiasmo è più che giustificato, dal momento che entrambe le precedenti si sono rivelate due Hall of Famer come David Robinson (1987) e appunto Tim Duncan.

L'entusiasmo dei San Antonio Spurs è stato condiviso dal diciannovenne talento francese. Wembanyama infatti ha seguito la cerimonia della Lottery insieme alla sua famiglia durante un party organizzato per l'occasione, nonostante a Parigi fossero quasi le due del mattino. "Sono davvero felice, non vedo l'ora di incontrare i miei nuovi tifosi a San Antonio", ha dichiarato dopo la lottery. Ma Wembanyama, che in serata aveva vinto l'ultima partita di regular season con la sua squadra davanti a tifosi vip come Kylian Mbappé e Omar Sy, non si è limitato a questo e ha rilanciato: "Proverò a vincere l'anello il prima possibile: state pronti". A notte fonda, alle 4 del mattino passate, ha poi aggiunto: "Oggi è stata una bella giornata". La sua vita sta per cambiare, e con essa la traiettoria stessa dei San Antonio Spurs.