'Ndrangheta, 63 arresti tra Roma e litorale sud della Capitale

Vasta operazione dei Carabinieri del Comando Provinciale di Roma che stanno eseguendo un'ordinanza, emessa dal gip del Tribunale di Roma su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia, che dispone misure cautelari nei confronti di 65 persone. Alcune di queste sono gravemente indiziate di far parte di un'associazione per delinquere di stampo mafioso. Secondo quanto emerso dalle indagini, avrebbero costituito una locale di 'ndrangheta, che si ipotizza avesse assunto il controllo del territorio nel litorale a sud di Roma, infiltrandosi nelle pubbliche amministrazioni e gestendo operazioni di narcotraffico internazionale. Sono tuttora in corso perquisizioni e sequestri.