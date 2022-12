'Ndrangheta: accolta istanza di scarcerazione per Giancarlo Pittelli

"Oggi, esattamente a tre anni dal suo arresto, Giancarlo Pittelli si è visto accogliere dal tribunale di Vibo una nuova istanza di scarcerazione presentata pochi giorni fa dai suoi difensori. Il Tribunale ha evidentemente riconosciuto la insussistenza di motivi giustificativi della misura cautelare di Pittelli all’interno del processo Rinascita Scott. La difesa chiederà l’adeguamento a questa nuova valutazione dei giudici anche per l’inchiesta “Malapigna”, il secondo processo al quale Giancarlo Pittelli è ancora sottoposto. Il Comitato che ha promosso l’Appello per Giancarlo Pittelli esprime grande felicità e apprezzamento per una decisione di giustizia attesa da tempo". Lo dichiara il Comitato per Pittelli presidente Enrico Seta tramite il Portavoce Umberto Baccolo.