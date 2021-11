'Ndrangheta, colpo alla cosca Molè: 100 arresti

Il blitz della polizia in diverse regioni

Maxi blitz della polizia contro la 'Ndrangheta in tutta Italia. colpo alla cosca Molè. Eseguito oltre 100 misure cautelari. I reati contestati sono associazione mafiosa, concorso esterno in associazione mafiosa, estorsione, detenzione e porto illegale di armi, autoriciclaggio, associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, produzione, traffico e cessione di sostanze stupefacenti, usura, bancarotta fraudolenta, frode fiscale e corruzione.