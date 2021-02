'Ndrangheta, Morra: "Il vero Recovery Fund è la lotta alle mafie"

(Adnkronos)

"Mi chiedo cosa sarebbe se tutta la politica fosse concentrata su questo tema della lotta alle mafie, se comprendesse che i miliardi di euro necessari del Recovery li abbiamo proprio in casa, ma in mani criminali”. Lo sottolinea Nicola Morra, presidente della Commisione Antimafia.



“Stamattina - ricorda Morra - la Dia ha sequestrato ben 13 milioni di euro a Franco Gigliotti. Titolare e socio di numerose imprese aventi un ingente volume d’affari, in larga parte radicate in Emilia Romagna".

"Il mio plauso - sottolinea - va alla magistratura, alla Dia, a tutti gli uomini e le donne delle forze dell’ordine. Mi chiedo se la politica veda quanto sta accadendo. Solo in questa settimana abbiamo avuto sequestri per un controvalore di mezzo miliardo di euro. Non vorrei che ormai sentire parlare di decine, centinaia di milioni di euro sia un ritornello che non faccia capire la vera forza delle mafie".