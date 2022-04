Negoziati Ucraina-Russia, bozze per Zelensky-Putin: "Incontro sarà in Turchia"

Le bozze di accordo tra Ucraina e Russia emerse ai colloqui di Istanbul dei giorni scorsi sono pronte per le discussioni tra i presidenti Volodymyr Zelensky e Vladimir Putin che "con un alto grado di probabilità" si incontreranno in Turchia. E' quanto ha rivelato il capo della delegazione ucraina ai negoziati, David Arakhamia, durante una maratona televisiva: "La Russia ha dato una risposta ufficiale su tutte le posizioni, vale a dire che accettano la posizione ucraina a eccezione del tema della Crimea. Il ministro degli Esteri Kuleba ha detto che non c'è alcuna conferma ufficiale per iscritto, ma verbalmente, ieri, in videoconferenza, è emerso che la parte russa non obietta ad alcuna posizione".

Secondo Arakhamia, citato da Interfax, "i russi hanno anche confermato la loro tesi che le bozze di documenti sono state elaborate abbastanza perché siano condotte consultazioni dirette tra i due leader del Paesi: il nostro compito è preparare la fase finale non del documento, ma dei temi che saranno affrontati, e di preparare il futuro incontro dei presidenti".

Zelensky e Putin "con un alto grado di probabilità" si incontreranno in Turchia, ha detto Arakhamia, ricordando che il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha sentito sia il presidente ucraino che quello russo, confermando di "essere pronto ad organizzare un incontro nel prossimo futuro". "Non è nota né la data né il luogo, ma crediamo che questo con ogni probabilità sarà Istanbul o Ankara", ha aggiunto.