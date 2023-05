Negri Arredamento ammoderna l’area cucine, parole d’ordine: innovazione ed ecosostenibilità

Spazi ampliati, vasto assortimento, ma anche grande attenzione ai temi della sostenibilità applicata alla scelta dei brand in esposizione. Lo showroom più grande d’Italia cambia veste e presenta le ultime tendenze di un settore in costante sviluppo.

Piacenza, 15 maggio 2023. Negri Arredamento, il più grande showroom d’arredamento d’Italia, cambia veste e rinnova completamente lo spazio espositivo riservato alle cucine.

«Abbiamo recentemente completato un importante progetto di restyling del nostro showroom, che ci ha permesso di ampliare il reparto cucine con oltre 64 modelli delle migliori marche sul mercato. Oltre ad offrire soluzioni esteticamente accattivanti e tecnologicamente avanzate, ci siamo anche impegnati a promuovere la sostenibilità ambientale attraverso la selezione di brand che realizzano cucine sempre più eco-sostenibili, dotate di certificazioni che ne attestano il basso impatto ambientale. Questa scelta dimostra la nostra costante attenzione alla tutela dell’ambiente e alla fornitura di prodotti all’avanguardia, sia in termini di tecnologia che di sostenibilità», illustra Davide Negri, AD di Negri Arredamento di Roveleto di Cadeo, in provincia di Piacenza.

La cucina, infatti, non è più esclusivamente un luogo deputato alla preparazione dei pasti, ma si è trasformata in un’area living in cui trascorrere il tempo con amici e familiari. Questa evoluzione l’ha resa sempre più funzionale, comoda e accogliente, ma Negri ha voluto andare oltre e allinearla ai temi dell’ambiente grazie a un approccio eco-friendly: «Il mondo delle cucine è in continua evoluzione per adattarsi ai cambiamenti della vita moderna – spiega -. Grazie all’aumento della socialità, le cucine sono sempre più integrate nella zona living: questa tendenza ha portato alla riprogettazione degli arredi con nuovi canoni estetici che valorizzano la loro funzionalità e praticità, come i piani cottura a scomparsa, i lavelli totalmente incassati e la fusione degli elementi con i mobili TV e le pareti attrezzate».

Un’innovazione che ha toccato anche la scelta di materiali nuovi: «Oggi siamo in grado di realizzare cucine con lo stesso tipo di materiale sui frontali e sui piani di lavoro per dare omogeneità all’ambiente; penso ad esempio all’HPL, al Neolith o al Dekton, materiali versatili che imitano perfettamente le pietre naturali e i marmi, senza avere i loro difetti: infatti, garantiscono alta funzionalità e resa estetica e rendono la cucina anche pratica da gestire.

Inoltre, la versatilità nei colori ci consente di soddisfare qualsiasi esigenza cromatica, in modo da far diventare la cucina un pezzo personalizzato ed esclusivo».

Le nuove modularità offrono soluzioni intelligenti e spazio extra per adattarsi perfettamente ai bisogni di un nucleo familiare in crescita.

«Anche gli spazi delle cucine si stanno evolvendo – prosegue Negri -. Molti brand stanno inserendo modulistiche nuove per soddisfare il bisogno di maggior spazio contenitivo. Ad esempio, oggi disponiamo di frigoriferi ad incasso larghi 75 cm, quindi di dimensioni maggiori rispetto al passato, e forni, lavastoviglie e altri elettrodomestici stanno seguendo questa tendenza. Anche per quanto riguarda i moduli le misure stanno diventando sempre più uniformi, abbandonando le tradizionali dimensioni di 60 cm, e i pensili che arrivano fino al soffitto sono sempre più comuni: le linee pulite rendono la cucina più funzionale e conferiscono grande eleganza».

Arredare una cucina richiede un approccio completo e articolato, in quanto il mercato offre una vasta gamma di soluzioni, stili e funzionalità. Per questo motivo è fondamentale affidarsi ad esperti del settore che siano in grado di sviluppare un piano ben strutturato e personalizzato: «Il mio consiglio è rivolgersi a una grande struttura multimarca che offra diverse opzioni di brand, in modo da poter confrontare le varie possibilità senza dover ricorrere a internet o ai cataloghi – conclude Negri -. Solo toccando con mano, infatti, è possibile scegliere il prodotto più adatto alle proprie esigenze e curare tutti gli aspetti del progetto di arredo della casa, nella sua interezza, in quanto la cucina è lo spazio che più di tutti deve dialogare con gli altri ambienti. Rivolgersi a progettisti capaci di ascoltare le esigenze e tradurle in un progetto unico e integrato è garanzia di un risultato finale impeccabile».

Contatti: www.negriarredamento.com/it/