Neiman Marcus e Brunello Cucinelli ospitano una serata per celebrare il debutto dell'esclusiva collezione Icon in onore della Neiman Marcus Awards

La collezione e il coinvolgimento dei clienti incarnano l'espressione esclusiva del brand dello stilista italiano amplificata attraverso una piattaforma reinventata per gli award

DALLAS, 20 aprile 2023 /PRNewswire/ -- Neiman Marcus lancia l'esclusiva Brunello Cucinelli Icon Collection con 50 modelli in tutte le categorie, tra cui quelli da donna e da uomo prêt-à-porter, borse e scarpe. Questa collezione esclusiva rende omaggio alla lunga collaborazione tra il rivenditore di lusso e il fondatore, presidente esecutivo e direttore creativo del marchio Brunello Cucinelli, che ha recentemente ricevuto il Neiman Marcus Award per il servizio eccellente nel campo della moda.

"Il programma Neiman Marcus Awards è stato attuato per i nostri clienti dopo il successo dell'inaugurazione con la partecipazione dei destinatari dei premi, dei notabili del settore e dei migliori brand partner a Parigi", ha dichiarato Geoffroy van Raemdonck, amministratore delegato di NMG. "I clienti che apprezzano il lavoro di Brunello Cucinelli sono stati invitati a testimoniare in prima persona l'espressione unica del suo marchio. A sua volta, Brunello Cucinelli ha avuto accesso privilegiato alla nostra magia di merchandising e marketing per ampliare la sua attività al cliente di lusso americano. Creare legami di impatto tra marchi riconosciuti e clienti è il marchio della nostra piattaforma di premi reinventata".

La Icon Collection è progettata da Brunello in collaborazione con le sue figlie Carolina e Camilla. È composta da stili moderni e senza tempo che testimoniano la tradizionale artigianalità italiana. Ogni pezzo dimostra il versatile ma sopraelevato spirito Brunello Cucinelli, con colori neutri tenui, tessuti naturali leggeri e trame intricate create da maglieria e ricami a trama larga. I clienti di Neiman raccolgono i design di Brunello Cucinelli come opere d'arte, a dimostrazione del superiore design, qualità, lavorazione artigianale e fascino del suo marchio. Per la prima volta nella storia di questa collaborazione, ogni modello della collezione è etichettato come "Progettato esclusivamente per Neiman Marcus" e alcuni pezzi selezionati sono numerati in modo unico per celebrare i clienti che si concentrano sui collezionisti. La collezione ha già visto una grande richiesta con alcuni clienti che acquistano ogni pezzo nell'assortimento.

Per festeggiare il lancio dell'esclusiva collezione, Brunello ha fatto una visita speciale a Dallas, ospitando i migliori clienti e amici durante una cena privata presso la storica Hall of State di Fair Park. Per arricchire l'entusiasmo della città per il suo arrivo, un cartellone vicino al negozio NorthPark del rivenditore ha accolto Brunello con il suo premio. Agli ospiti è stata offerta una serata intima con lo stilista italiano e umanitario ispirandoli alle sue convinzioni filosofiche e ha festeggiato il suo rapporto di 20 anni con Neiman Marcus. I partecipanti hanno apprezzato la musica con il Dallas String Quartet e un pasto italiano da tre portate. L'evento è culminato con fuochi d'artificio e una seconda esibizione musicale. Tra i partecipanti ricordiamo Nastia Liukin, medaglia d'oro olimpica, Kira Nasrat, famosa make-up artist, e Aparna Bawa, direttore operativo di Zoom. Nel tempo trascorso a Dallas, Brunello si è dedicato alla visita del negozio Neiman Marcus North Park condividendo nuovi dettagli sulla collezione esclusiva e unendosi agli associati che servono alcuni dei principali clienti Cucinelli.

"Per me è stato fonte di grande gioia potermi godere questa magnifica serata in compagnia dei miei stimati amici di Neiman Marcus, in un ambiente così bello e speciale come la Dallas Hall of State", ha dichiarato Brunello Cucinelli, presidente esecutivo e direttore creativo di Brunello Cucinelli. "Proprio qui, nello stato del Texas, in questa terra così vicina allo "stato della natura" che il grande Rousseau ha apprezzato così tanto, e allo stesso tempo così rassicurante e accogliente, mi sono sentito a casa proprio come nel mio piccolo e amato villaggio di Solomeo. In effetti, l'amichevole popolo texano, il cui affetto mi ha profondamente colpito, mi ha ricordato l'Umbria, la regione da cui provengo, per la sua operosità e i suoi forti legami con la terra e le sue radici. È una terra che può essere molto generosa, modellata dall'abile lavoro dell'uomo e ricca di persone autentiche, schiette e generose. Si dice che tutto è più grande in Texas e posso confermare che lo spirito, la gentilezza e la generosità con cui sono stato accolto sono davvero enormi".

"Brunello Cucinelli ha avuto un impatto significativo sul settore della moda di lusso, rendendolo la chiara scelta per il Neiman Marcus Award di quest'anno per un servizio eccellente nel campo della moda", afferma Lana Todorovich, direttore commerciale di Neiman Marcus. "Siamo onorati che Brunello abbia scelto di creare un'espressione unica del suo marchio esclusivamente per i nostri clienti. I suoi disegni di alto livello rispecchiano il desiderio di pezzi realizzati in modo impeccabile che sono vere opere d'arte".

I premi reinventati non sono altro che un programma di riconoscimento. La piattaforma è uno dei molti modi in cui il rivenditore di lusso crea un effetto alone differenziato per tutti i partner del marchio e rende la vita straordinaria per i suoi clienti di lusso. L'amministratore delegato di Brunello Cucinelli, Luca Lisandroni, ha dichiarato all'inizio di questa settimana durante la chiamata sui guadagni dell'azienda che il marchio ha visto le vendite accelerare da quando Brunello è stato rivelato come il destinatario del Neiman Marcus Award per il servizio distinto nel campo della moda, confermando ulteriormente l'obiettivo moderno del programma. I premi porteranno attività esclusive dei destinatari ai clienti Neiman Marcus nel corso dell'anno. Brunello Cucinelli presenterà una seconda collezione esclusiva per i clienti in autunno ispirata al glamour di Hollywood. In qualità di ulteriori destinatari dei premi di quest'anno, Jonathan Anderson per LOEWE e Amina Muaddi svilupperanno ognuno attività esclusive nel periodo autunnale/festivo.

Neiman Marcus invita i clienti a acquistare l'Icon Collection online e in negozi selezionati, tra cui Dallas NorthPark, Galleria Houston, Northbrook, Beverly Hills, Fashion Island, San Francisco, San Diego, Michigan Avenue, Tysons Galleria e Scottsdale.

Le risorse della Icon Collection possono essere scaricate qui. Per maggiori informazioni e per una cronologia dettagliata sul Neiman Marcus Awards, consultare il Press Kit.

#NeimanMarcus | @neimanmarcus | @brunellocucinelli_marchio

Informazioni su Neiman Marcus Neiman Marcus è un rivenditore di lusso con sede a Dallas, che fornisce ai clienti l'accesso a marchi esclusivi ed emergenti, servizi anticipativi ed esperienze uniche sin dal 1907. Ogni giorno, Neiman Marcus si connette con i clienti di tutto il mondo, soddisfacendoli al contempo con esperienze eccezionali in presenza di 36 negozi negli Stati Uniti, una delle più grandi piattaforme di lusso e-commerce negli Stati Uniti e tecnologia di vendita remota e personalizzazione leader del settore. Da deliziose opzioni di ristorazione a lussuosi servizi di bellezza, esperienze su misura e prodotti esclusivi, c'è qualcosa per tutti. Per tenerti aggiornato sulle ultime notizie e sugli eventi di Neiman Marcus, visita NeimanMarcus.com o segui il marchio su Instagram, Facebook, YouTube e Twitter.

Neiman Marcus Group è un ramo relazionale che guida con amore in tutto ciò che facciamo per i nostri clienti, soci, partner del marchio e comunità. La nostra eredità di innovazione e la nostra cultura di appartenenza guidano la nostra tabella di marcia per rivoluzionare le esperienze di lusso. In qualità di uno dei più grandi rivenditori di lusso multimarca negli Stati Uniti, con i partner di marca più desiderabili al mondo, stiamo offrendo prodotti eccezionali e servizi intelligenti, resi possibili dai nostri investimenti in dati e tecnologia. Grazie alla competenza dei nostri oltre 10.000 collaboratori, forniamo e scaliamo un'esperienza di lusso personalizzata attraverso i nostri tre canali di vendita in negozio, e-commerce e vendita remota. La nostra cultura NMG|Way, alimentata dai nostri collaboratori, unisce i talenti personali in una forza collettiva per rendere la vita straordinaria. I nostri marchi di punta includono Neiman Marcus e Bergdorf Goodman. Per maggiori informazioni, visita NeimanMarcusGroup.com.

Informazioni su NM Awards NM Awards è una nuova piattaforma per riconoscere e amplificare i luminari rivoluzionari della moda a livello globale. La piattaforma include il ritorno del prestigioso Neiman Marcus Award per un servizio distinto nel campo della moda, un'eredità fondata da Carrie Marcus Neiman e Giulmarcus Stanley 85 anni fa, oltre a due categorie ampliate: il Neiman Marcus Award per impatto creativo nel campo della moda e il Neiman Marcus Award per l'innovazione nel campo della moda.

L'Award per il servizio distinto è stato fornito a oltre 150 luminari della moda di lusso del settore, tra cui Christian Dior, Coco Chanel, Yves Saint Laurent Giorgio Armani, Grace Kelly, Karl Lagerfeld, Miuccia Prada, Oscar de la Renta, Ralph Lauren, Salvatore Ferragamo, Carolina Herrera, Estée Lauder e Baccarat.

I premi reinventati rappresentano un'estensione della strategia di crescita dell'azienda per rivoluzionare le esperienze di lusso. Celebriamo i partner del marchio che condividono l'interesse per l'approccio innovativo di NMG alla vendita al dettaglio e l'impegno mirato a lasciare il segno. In quanto attività di relazione, la piattaforma di premi incarna il modello di business differenziato dell'azienda, collegando i partner del marchio ai clienti del lusso in modi completamente nuovi.

Informazioni su BRUNELLO CUCINELLILa storia di Brunello Cucinelli è iniziata nel 1978 ed è sempre stata guidata dal desiderio di rispettare la dignità morale ed economica dell'umanità: perseguire una crescita sana ed equilibrata proteggendo al contempo le bellezze della natura, agendo come "adorabili guardiani", sono i principali principi etici che hanno plasmato la vita dell'azienda. L'avventura è iniziata dall'idea di tingere la maglieria in cashmere e fin dall'inizio il suo obiettivo principale è stato realizzare creazioni di alta qualità per durare e passare alle generazioni future. La frazione italiana di Solomeo ospita la sede dell'azienda ed è da sempre il suo cuore pulsante: le sue bellezze naturali e artistiche, insieme alla cultura e alle ricche tradizioni del territorio, ispirano la continua ricerca estetica del marchio sull'eleganza. L'azienda è radicata nella storia e nella tradizione della maestria artigianale italiana e del design moderno, combinando materie prime di altissima qualità, creatività e savoir-faire.

Il marchio ha sviluppato nel tempo una personale visione del total look, che si riflette nelle esclusive collezioni prêt-à-porter per donna, uomo e bambino e nella linea di accessori lifestyle, incarnando un sofisticato concetto di eleganza contemporanea. Il marchio è distribuito a livello internazionale attraverso boutique monomarca nelle principali capitali e città di tutto il mondo e nei resort più esclusivi, con una presenza significativa in negozi multimarca e grandi magazzini selezionati.

