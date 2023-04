Nel 2022 rinnovabili in crescita in Italia, +109% rispetto al 2021

Secondo l’Osservatorio Fer realizzato da Anie Rinnovabili, associazione di Anie Federazione, in Italia crescono le fonti di energia rinnovabili. Nel 2022 si registra un totale cumulato di 3.036 MW così suddiviso: 2.482 MW per fotovoltaico, 526 MW per eolico, 31 MW per idroelettrico e -3,2 MW per bioenergie. Al 31 dicembre 2022 in Italia risultano installati complessivamente 60,7 GW

"Seppur le Fer registrino un incremento del 109% di nuova potenza installata nel 2022 rispetto al 2021, siamo ben lontani dall’obiettivo di 9 GW/anno previsti dallo scenario FitFor55 elaborato da Terna-Snam nel 2022, per il quale è necessario un incremento di nuova potenza pari al 200% di quanto conseguito nel 2022", spiega Anie in una nota.