Nel Corno d'Africa rischio siccità per il quinto anno consecutivo

La peggiore siccità nel Corno d'Africa da oltre 40 anni a questa parte sembra destinata a persistere, infatti l'Organizzazione Meteorologica Mondiale (OMM) ha dichiarato venerdì che le previsioni per ottobre-dicembre mostrano un'alta probabilità di condizioni più secche della media. Le ultime previsioni confermano i timori delle agenzie umanitarie, che da mesi mettono in guardia sulle conseguenze sempre più gravi della siccità, compreso il rischio di un'altra pesante carestia in Somalia, dopo quella che dieci anni fa uccise centinaia di migliaia di persone.