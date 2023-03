Nel Lazio inizia governo Rocca, ospedali pubblici e privati attendono risposte

Le prime parole da nuovo presidente della Regione Lazio sono state per le priorità della salute dei cittadini: la lotta alle liste d'attesa e il cambio di passo per i pronto soccorso. Francesco Rocca sembra avere ben in mente il suo modello di sanità regionale, che non può prescindere dai grandi ospedali pubblici e privati della Capitale. Il nuovo presidente del Lazio è stato infatti il direttore generale del Policlinico Sant'Andrea, struttura sanitaria 'aperta' proprio da Rocca insieme all'allora governatore Francesco Storace. Conoscendo sul campo la realtà di un grande policlinico, il manager ora presidente saprà rispondere anche alle necessità delle strutture pubbliche e private che dopo l'emergenza Covid e con il caro energia, che ha fatto lievitare i costi, vedono la strada in salita. Soprattutto se terrà, come ha detto nelle prime ore dopo il voto, la delega sulla sanità.

Sul tavolo del presidente ci sono poi questioni aperte, alcune da anni come il vecchio ospedale San Giacomo a due passi da Piazza del popolo, che una petizione vorrebbe far tornare a vivere. L'ex Forlanini che dovrebbe ospitare la nuova sede del Bambino Gesù. La ristrutturazione del Policlinico Umberto I, da sempre annunciata ma mai partita definitivamente. E poi la gestione dei 415 milioni di euro che la Regione Lazio ha già stanziato per i nuovi ospedali e per il rinnovamento di quelli già esistenti.