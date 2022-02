Nel Lazio mancano 1.000 autotrasportatori, la Regione risponde con un bando

Sono circa 25.000 gli autisti di Tir che mancano all'appello in Italia, una carenza che nella sola Regione Lazio si traduce in almeno 1.000 conducenti di mezzi pesanti in meno. A tirare le somme è Claudio Donati, segretario generale di Assotir (Associazione Italiana delle imprese di trasporto), che, in una intervista all'Adnkronos, punta i riflettori sulla crisi dell'autotrasporto tra rincari del carburante e la persistente penuria di autotrasportatori. Bene il bando della Regione Lazio per formare i giovani autisti, ma è necessario fare di più, è la sintesi di Donati.

La Regione Lazio è infatti intervenuta con una misura che prevede un aiuto alle spese per conseguire la patente per la guida dei mezzi pesanti nel settore del trasporto merci su strada. Il bando 'Voucher per l’acquisto di percorsi formativi per il settore dell’autotrasporto' stanzia la cifra di un milione di euro. Un battaglia che ha visto in prima linea la consigliera regionale di Italia Viva Marietta Tidei, presidente della commissione Attività produttive e Sviluppo economico alla Pisana. "È stato un impegno concreto, portato avanti in prima persona, e caratterizzato soprattutto da un ascolto attento delle esigenze degli operatori del settore, soprattutto di Assotir, che ha rappresentato anche all’assessore Di Berardino il problema della carenza di autisti, in parte dovuto anche agli alti costi per il conseguimento delle patenti", racconta all'Adnkronos Tidei. Un primo passo nell'ambito della crisi di settore. "Il comparto degli autotrasportatori ha molteplici criticità che vanno risolte", precisa Tidei ritenendo "che questa rappresenti una prima e concreta risposta a un’esigenza, espressa da tempo, di incremento del personale da destinare alle attività di trasporto su gomma, anche per effetto delle nuove modalità di accesso al consumo in questa fase di pandemia".

Le criticità dell'autotrasporto sono ben evidenziate dal segretario generale di Assotir. "Il gasolio è aumentato in maniera esponenziale, un innalzamento del prezzo che, nell'ultimo anno, equivale al 30%. Considerando che il prezzo del gasolio per le imprese di autotrasporto vale circa il 30% dei costi totali dell'azienda, il consistete aumento rischia di mettere in seria difficoltà i loro bilanci", spiega Donati tra i primi a chiedere "impegno" per scongiurare la paralisi generale a fronte dei blocchi spontanei degli autotrasportatori in diverse regioni. Il Governo, ieri, ha deciso di intervenire con un pacchetto di misure per 80 milioni di euro annunciato al Tavolo Autotrasporto, riunito al Ministero delle Infrastrutture. "Le aspettative sono state deluse. L'intesa non risolve la questione più pressante, il caro gasolio, oltretutto si è persa una occasione importante per affrontare seriamente il tema delle regole per la disciplina del settore", critica Donati.

A pesare sull'autotrasporto anche la viabilità. Donati parla di infrastrutture inadeguate: "il tessuto stradale, soprattutto in alcuni punti, vedi l'area della provincia di Latina, ha le sue problematicità che si aggiungono alle altre. Gli autisti, percorrendo alcune strade, ci mettono ore a raggiungere i punti di arrivo. Serve un impegno serio, sfruttando i fondi del Pnrr, per migliorare le principali infrastrutture. L'auspicio è di passare dalle parole ai fatti. E' in gioco, in questo senso, anche la competitività della Regione". Che riguarda anche i porti: "ancora oggi su 10 container destinati al mercato di Roma, 8 vengono sbarcati a Salerno o a Napoli e solo 2 a Civitavecchia. Per logica, dovrebbe essere il contrario".

Su 100 camion 5 restano fermi perché manca l'autista. "Con la Regione Lazio - spiega Donati - stiamo provando a mettere in piedi un vero e proprio progetto che avvicini i giovani al mestiere dell'autotrasportatore. Il settore sconta la scarsa attrattività dei giovani verso questa professione, di conseguenza il ricambio generazionale risulta strutturalmente critico, considerando che in larga parte i conducenti di Tir hanno in media 50 anni e il flusso di lavoratori dall'Est Europa si è ormai fermato creando un vuoto". Oltretutto, "sono gravose le spese per ottenere le patenti. In questo senso, la Regione è intervenuta con un bando permettendo la copertura pari alla metà dei costi per la formazione e l'acquisizione dei titoli. Ma non basta, serve cambiare la cultura su questo lavoro, a cominciare dai banchi di scuola", dice Donati. Una scommessa, in sinergia con la Regione Lazio, per la costruzione di un progetto che potrebbe realizzarsi in futuro con un protocollo d'intesa. "Il bando è un primo importantissimo passo, che denota indubbiamente l'attenzione della Regione Lazio verso la problematica che gli abbiamo posto. Una opportunità per dare sbocco occupazionale in teoria a 1.000 persone. Ora, però, si proceda oltre".

Per Tidei, occorre "impegnarsi, a livello nazionale, per destinare risorse direzionate a calmierare i costi extra derivanti dai rincari e per dare una risposta in termini di forte semplificazione burocratica che affronti seriamente il tema". Da parte sua, la Regione Lazio "ancora una volta ha saputo dare risposte concrete su un tema, quello occupazionale, quanto mai centrale. È solo l’inizio di un percorso che, sono sicura, continuerà sui binari dell’ascolto e del confronto".

Sulla questione interviene anche il collega Enrico Forte (Pd). "Aiutare il comparto dell’autotrasporto attraverso i fondi per il conseguimento di patenti e abilitazioni potrà certamente tradursi in una opportunità di lavoro in più per i giovani disoccupati cui la misura è rivolta. Tuttavia, impegnarsi su questo fronte non basta. Le società di trasporti sono in grande sofferenza e molte di loro hanno fatto ricorso a fondi della Regione Lazio per alleggerire la crisi determinata dal Covid. L’aumento dei costi energetici però rischia di azzerare qualsiasi beneficio", commenta all'Adnkronos il vicepresidente della commissione Sviluppo economico ed attività produttive della Pisana.

"Recentemente ho chiesto alla Regione un impegno per il comparto, ma solo agendo fiscalmente si può intervenire. E questo compito spetta al Governo centrale. Per questo - prosegue - farò un ulteriore approfondimento con l’assessorato al Bilancio, sperando si trovino risorse ad hoc per il comparto. Certamente anche le società di trasporto hanno bisogno di abbattere i costi di gestione ed energetici, e per questo dovranno avviarsi anche loro ad una più decisa transizione ecologica pensando ad uno svecchiamento del parco mezzi, acquisendone di più moderni e meno impattanti ambientalmente e sotto il profilo dei consumi. Magari con forme di incentivo regionali che rafforzino quelli statali".

"Inoltre, non dobbiamo dimenticare la questione infrastrutturale destinata ad un sensibile miglioramento grazie ad un piano di investimenti che vedrà Roma ed il Lazio al centro di importanti interventi - sottolinea Forte - Il Ministero delle Infrastrutture ha recentemente ricordato che il totale delle risorse 2022-2026 destinate al Lazio ammonta a 8,2 miliardi di euro. Di questi 1,6 miliardi andranno a strade e autostrade, 150 milioni per il sistema portuale. Latina, uno dei territori più critici, rientra in questa programmazione e ci aspettiamo una veloce apertura dei cantieri, in particolare per il collegamento della provincia pontina all’autostrada".