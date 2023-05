Forlì, la strada martoriata tra voragini e cascate di fango - Video

In una traversa di viale Bologna sono in corso dalla notte scorsa le operazioni di messa in sicurezza di una palazzina evacuata dopo il cedimento di una fognatura

Nella martoriata viale Bologna, quella che secondo la gente di Forlì è la strada più colpita dall’alluvione, la polizia locale ha transennato l’accesso alle auto per permettere ai cittadini aiutati dai vigili del fuoco di liberare le proprie abitazioni dalle tracce ancora pesanti dell’alluvione di martedì scorso. Qui i cumuli di mobili, o quel che ne resta, scarpe, pentole, elettrodomestici delimitano le strade dove corrono da una parte all’altra i volontari coi badili in spalla. Ed è in una traversa di questo grande viale che sono in corso dalla notte scorsa le operazioni di messa in sicurezza di una palazzina evacuata dopo il cedimento di una fognatura. “La verità è che qui, così vicino al fiume - dice una anziana all’Adnkronos - non si sarebbe dovuto costruire. È la geologia, mio padre me lo diceva sempre”. (dall’inviata Silvia Mancinelli)