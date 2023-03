Nella talpa senza pelo i segreti della fertilità?

Per quale motivo le talpe senza pelo (Heterocephalus glaber) sopravvivono fino a 37 anni e non smettono mai di riprodursi? In un articolo recentemente comparso su “Nature Communications”, un gruppo di ricercatori della Cornell University, negli Stati Uniti, afferma di avere una risposta alla domanda: la disponibilità pressoché infinita di ovuli. La stragrande maggioranza dei mammiferi ne ha invece a disposizione un numero limitato. Da queste sorprendenti conclusioni, gli esperti sperano di trarre delle soluzioni per prolungare la fertilità negli esseri umani.