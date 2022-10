Nelle librerie italiane sbarca la guida agli NFT

È arrivato in libreria “NFT- La guida completa”, il volume curato da Amelia Tomasicchio - una laurea in Arte e scienze dello spettacolo alla Sapienza di Roma ed una lunga esperienza professionale nel settore fintech - per i tipi di Mondadori. In un viaggio che ripercorre con dovizia di particolari la storia dei Non Fungible Token, l’autrice, già nella lista dei 100 under 30 più in vista del 2021 di Forbes Italia, offre un’esauriente panoramica sulle implicazioni economiche delle tecnologie del Web3, e sulle loro straordinarie potenzialità.