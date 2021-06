Neonata quasi soffocata da busta, chiesta sospensione potestà genitori

"A Genova è interesse di tutti far sì che la nautica da diporto diventi l’elemento trainante nella ricaduta occupazionale per la città, in parte lo è già ma ci sono enormi spazi di crescita, occorre investire affinché Genova diventi il polo della nautica per eccellenza a livello mondiale". Lo ha detto Marco Bucci, sindaco di Genova, in un videomessaggio proiettato nel corso del convegno “Nuove rotte per la Nautica”, organizzato da Confindustria Nautica nell’ambito della Convention Satec 2021 e ch...