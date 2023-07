Nerva Exe: lo scooter elettrico GT

Sbarca in Italia il costruttore spagnolo Nerva, il suo innovativo scooter elettrico si chiama EXE.

Specializzata nella produzione di veicoli innovativi, la Nerva ha fra i suoi partner la BYD, realtà specializzata nella produzione di auto elettriche ma anche delle batterie LFP.

Il nuovo scooter elettrico Nerva EXE monta batteria LFP, più stabili, efficaci e sicure.

Un due ruote che nasce per agevolare la mobilità urbana, un EV che ha un design accattivante e un equipaggiamento completo, l’EXE è in grado di raggiungere una velocità massima di 125 km/h e offre un elevato comfort per pilota e passeggero grazie al parabrezza alto e alla carrozzeria avvolgente.

La presenza delle batterie LFP ha consentito di ricavare un vano sottoscala molto ampio dove trovano posto un casco integrale e uno jet, nel retroscudo è posizionata una presa USB.

La strumentazione del Nerva EXE si avvale di un display TFT ed è provvista di connettività bluetooth.

Nerva EXE: telaio e motore

Il telaio multitubolare è realizzato in acciaio con rinforzi nella zona centrale e nel cannotto di sterzo, lungo il tunnel sono alloggiate le batterie, una posizione che ha consentito di abbassare notevolmente il baricentro dello scooter, quest’ultimo provvisto di un cerchio anteriore da 15 pollici e posteriore da 14” con pneumatici rispettivamente da 120/70 e 140/70.

Il motore elettrico del nuovo EXE è molto simile a quello di uno scooter endotermico, in un solo blocco viene racchiusa anche la trasmissione e il forcellone, un sistema che dal punto di vista della distribuzione pesi ma anche per la facilità di manutenzione, si rivela vincente.

Il moto alla ruota posteriore avviene in due stadi, il primo viene trasmesso da una cinghia dentata a rapporto di trasmissione fisso collegata all’albero motore, il secondo da un treno di ingranaggi di riduzione collegati all’albero della ruota.