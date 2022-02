NetBet Italia aggiorna il suo catalogo Pragmatic Play

La selezione di Pragmatic Play aggiornata con giochi Live per NetBet Italia

ROMA, Feb. 28, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- NetBet Italia, tra i casinò online più in voga del nostro paese, continua ad accrescere la sua offerta di giochi Live targati Pragmatic Play.

La reputazione di NetBet lo precede come uno dei casinò online più popolari d'Italia. Il suo catalogo in continua espansione si compone di alcune pietre miliari, come di tutte le migliori nuove uscite del mondo delle slot. Attraverso questa grande collezione, i clienti del sito posso favorire della migliore esperienza di gioco ad ogni sessione, specialmente grazie alla sempre più popolare scelta di giochi Live presente su NetBet.

Tra i creatori più premiati di giochi da casinò, Pragmatic Play è un fornitore i cui valori si allineano perfettamente con quelli di NetBet Italia. Le loro irresistibili proposte Live Dealer, tra i quali Live Roulette, Live Blackjack e Mega Wheel, hanno già un forte seguito nel mondo dei giocatori di casinò online di tutto il mondo. Ora, la loro offerta è disponibile anche per i clienti di NetBet Italia.

La PR manager di NetBet Italia, Claudia Georgevici, ha rilasciato: "Pragmatic Play è una presenza leader nel mercato dei casinò online, e siamo entusiasti di averli tra le nostre fila. Le loro nuove proposte Live faranno certamente bene al nostro sito".

Bhotesh Maheshwari, vicepresidente di operazioni commerciali e strategia, ha dichiarato: "Quello con NetBet è un accordo certamente di alto livello, una mossa che rappresenta a pieno le nostre intenzioni: collaborare con i leader di mercato più affermati d'Europa. Non abbiamo dubbi questa sarà una lunga e collaborativa partnership con NetBet Italia".

