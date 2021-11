NetBet Italia aggiunge Fazi alla sua lista di provider

Il meglio della scelta di giochi Fazi è ora disponibile su NetBet Italia

ROMA, Nov. 18, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- NetBet Italia, tra le case gioco online più gettonate del nostro paese, ha stretto una nuova partnership con lo sviluppatore di giochi Fazi, portando alcuni dei migliori giochi di questo marchio sulla propria piattaforma.

Da sempre, NetBet Italia si dedica ad offrire ai propri clienti un'esperienza di casinò online dinamica e senza pari, che include una selezione diversificata di giochi provenienti dai migliori produttori dell'industria. Con l'aggiunta di Fazi Interactive alla loro lista di fornitori, il catalogo di NetBet Italia continua nella sua espansione, raggiungendo un pubblico ancora più ampio di giocatori.

Fazi Interactive sono i creatori di una serie di giochi da casinò e slot machine facilmente riconoscibili per i loro temi coinvolgenti e i colori audaci. Tra i titoli di spicco troviamo Fruits and Stars, Burning Ice Deluxe e Book of Spells, tutti e tre disponibili ora sul sito di NetBet Italia.

Questa partnership con Fazi illustra la forte dedizione di NetBet Italia nel voler espandere sempre più i propri orizzonti.

La PR manager di NetBet Italia, Claudia Georgevici, ha rilasciato: "Fazi è un marchio molto amato nel mondo dei casinò online, e siamo felici che i nostri giocatori ne possano benificiare. Insieme al resto dei nostri provider, Fazi ci aiuterà nella nostra missione: continuare a fornire un'esperienza utente di qualità a tutti i nostri clienti".

Per maggiori informazioni contatta pr@netbet.it