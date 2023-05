NetBet Italia aggiunge il produttore di slot RAW iGaming alla propria libreria

ROME, May 22, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- NetBet Italia, uno dei casinò online più interessanti del Bel Paese, ha stretto una collaborazione con l'innovativo fornitore RAW iGaming che ora offre il meglio del suo portfolio ai giocatori del casinò italiano.

NetBet continua ancora a battere record su record nel settore dei casinò online, grazie al suo invidiabile catalogo di slot. Nel corso degli ultimi due decenni, la piattaforma è stata capace di stringere una serie di solidi rapporti con alcuni dei più grandi fornitori di giochi al mondo, tra cui RAW iGaming.

L'innovativo motore SuperSlice® di RAW iGaming non prevede più il classico schema di rulli sullo schermo, bensì un sistema di mini roulette che girano in simultanea. Ogni roulette è divisa in sezioni, e ad ogni giro tutte le roulette si fermano su una determinata sezione di premi. Potrebbe trattarsi di un moltiplicatore, di un simbolo di alto o basso valore, di giri gratuiti, di re-spin, di simboli wild in espansione o semplicemente di una sezione vuota.

Questa nuova partnership con RAW iGaming permetterà ai giocatori di NetBet in Italia di accedere a una fantastica gamma di slot, tra cui Mad Joker Super Slice, Blackbeards Super Slice Rings e Popeye vs Brutus Super Slice.

La responsabile PR di NetBet Italia, Claudia Georgevici, ha dichiarato: "Qui su NetBet siamo orgogliosi del rapporto con tutti i nostri fornitori di giochi, e siamo contenti di dare il benvenuto a RAW iGaming nel nostro casinò online.

"Un provider davvero all'avanguardia, con una grafica unica e un gameplay intuitivo. Siamo certi che questo sarà l'inizio di una fantastica partnership che durerà per molti anni a venire."

Tom Wood, CEO di RAW, ha aggiunto: "Questo accordo consentirà ai giocatori di NetBet di accedere per la prima volta ai contenuti del nostro casinò online.

"Grazie a questa integrazione NetBet potrà distinguersi ancora di più dalla concorrenza, aggiungendo un altro carico di contenuti innovativi e dirompenti per tutti i suoi clienti."

Informazioni su NetBet.it

NetBet.it è un sito a socio unico di BPG srl, fondato nel 2008. È uno dei primi portali italiani specializzati nel gioco online ed è autorizzato da ADM. Con l'accesso a migliaia di giochi di casinò leader del settore e agli eventi sportivi quotidiani, NetBet.it si è evoluto in uno dei marchi di gioco online preferiti dagli italiani.

Per maggiori informazioni visitare: https://www.netbet.it

Informazioni su RAW iGaming

Fondato nel marzo 2021 da noti esperti del settore, RAW iGaming è uno studio completamente nuovo di giochi da casinò nato con lo scopo di creare intrattenimento che si sappia distinguere dalla massa. Il provider è autore di slot machine innovative, all'avanguardia e facili da utilizzare. Per maggiori informazioni, visita il sito http://www.linkedin.com/company/raw-igaming