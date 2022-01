NetBet Italia dà il benvenuto a SYNOT Games

SYNOT Games entra a far parte della famiglia dei provider di NetBet Italia

ROMA, Jan. 24, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- NetBet Italia ha aggiunto un altro grande pezzo al suo puzzle di fornitori: SYNOT Games.

Il casinò NetBet Italia è ben noto per mettere i suoi clienti al primo posto. La loro dedizione a fornire un'esperienza utente eccezionale ha portato il marchio ad allargarsi sempre di più, includendo nella propria lista di giochi i grandi nomi del mercato internazionale. Introducendo lo sviluppatore di giochi leader SYNOT Games nella loro lista, NetBet Italia mostra ancora una volta il suo continuo impegno nel proporre diversità e qualità a tutti i suoi giocatori con una nuova partnership.

SYNOT Games è un fornitore di giochi da casinò e slot veramente eccezionali tra cui Six Fruits, Fruit Awards, Vampire Bride, Hunters Spirit, e l'ultimo capitolo della loro serie incredibilmente popolare Book of Secrets, Book of Secrets 6.

La PR manager di NetBet Italia, Claudia Georgevici, ha affermato: "SYNOT Games è uno sviluppatore che offre continuamente giochi che lo distinguono dalla concorrenza. I loro titoli, come le caratteristiche all'avanguardia presenti sulle loro slot, sono qualcosa che siamo lieti di offrire ai nostri giocatori. Ancora una volta ci possiamo ritenere soddisfatti della nuova partnership che siamo sicuri potrà solo giovare ai nostri clienti. ".

Per ulteriori informazioni contattare pr@netbet.it

Informazioni su NetBet.it

NetBet.it, fondato nel 2008, è un sito di BPG srl. NetBet.it, autorizzato da ADM, è uno dei primi portali italiani specializzati nel gioco online. Con migliaia di giochi da casinò leader del settore ed eventi sportivi giornalieri, NetBet.it è diventata una delle piattaforme di gioco online preferite in Italia.Per maggiori informazioni visita: https://www.netbet.it