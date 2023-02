NetBet Italia introduce i giochi Ezugi

I giochi live di Ezugi sono ora disponibili sul mercato di NetBet Italia.

ROME, Feb. 01, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- NetBet Italia, sempre tra le prime scelte italiane in fatto di casinò, aggiunge un’altra pedina importante alla sua collezione di fornitori: Ezugi.

Con più di 20 anni di esperienza, la reputazione di NetBet è ben nota sul mercato dei casinò online. Grazie al suo catalogo di prodotti per principianti ed esperti, oltre all'ampia varietà di giochi provenienti da alcuni dei produttori leader del settore, NetBet è in grado di fornire un'esperienza utente senza pari ad ogni giocatore.

Il casinò si serve di un’offerta di intrattenimento sempre più ampia che include i migliori giochi di casinò online sul mercato, dai classici più popolari a tutti i nuovi titoli. Tra questi ci sono anche gli ultimi giochi Live Dealer dei veterani dell'industria Ezugi, con i quali NetBet mostra ancora una volta di fare sul serio quando si tratta di qualità.

Ezugi entra quindi a far parte della lista di provider di NetBet Italia, portando con sé alcune delle loro proposte migliori come Live Blackjack, Live Roulette e Live Baccarat. Le sessioni di questi giochi coinvolgenti avvengono in tempo reale, il che dà a tutti i giocatori un’esperienza online simile a quella di un vero casinò.

La PR manager di NetBet Italia, Claudia Georgevici, ha dichiarato: "Ezugi è un grande esperto del settore e siamo lieti di aggiungere una nuova serie dei loro giochi alla nostra lista, dando così ancora più scelta ai nostri giocatori".

Pang Goh, Business Development Director di Ezugi, ha detto: "L'industria dei casinò live va fortissimo in Italia, e siamo entusiasti di offrire i nostri giochi più popolari ai giocatori di NetBet Italia. Crediamo fortemente che questa partnership fiorirà nel migliore dei modi".

Informazioni su NetBet.it

NetBet.it, fondato nel 2008, è un sito di BPG srl. NetBet.it, autorizzato da ADM, è uno dei primi portali italiani specializzati nel gioco online. Con migliaia di giochi da casinò leader del settore ed eventi sportivi giornalieri, NetBet.it è diventata una delle piattaforme di gioco online preferite in Italia.

Per maggiori informazioni visita: https://www.netbet.it