NetBet Italia presenta Amusnet Interactive ai suoi giocatori

I migliori giochi del provider Amusnet Interactive sono ora accessibili su NetBet Italia

ROME, Feb. 23, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- NetBet Italia, uno dei casinò più amati del Bel Paese, ha aggiunto alla propria piattaforma una selezione di giochi targati Amusnet Interactive, una mossa che ha acceso ulteriori riflettori su questo impressionante operatore di iGaming.

Il marchio NetBet ha dedicato oltre 20 anni a perfezionare il suo impressionante sito di casinò online; oggi, la piattaforma è diffusa in tutto il mondo ed è tutt'ora in continua evoluzione, per la gioia di giocatori nuovi ed esistenti che possono accedere ad una selezione all’avanguardia di prodotti e offerte.

NetBet Italia, il sito dedicato al mercato italiano del casinò, si dedica a dare ai suoi giocatori la migliore esperienza di gioco possibile. Un modo per raggiungere questo obiettivo è quello di aggiornare regolarmente il proprio catalogo, attraverso la continua introduzione dei migliori titoli dei fornitori più interessanti del settore, come dimostra la recente partnership con Amusnet Interactive.

Amusnet Interactive produce software e soluzioni di gioco online avanzate che alimentano alcuni dei migliori operatori di casinò del mondo. L'azienda è composta da un team di oltre 500 dipendenti e possiede un portafoglio di oltre 220 giochi. Le slot Amusnet Interactive sono caratterizzate da un'incredibile sinergia tra i giochi di casinò classici e moderni e sono utilizzate da più di 750 operatori in più di 30 mercati. Tra i giochi più importanti del suo portafoglio, ora giocabili su NetBet Italia, figurano Fruity Time, Cocktail Rush e 20 Golden Coins.

La PR manager di NetBet Italia, Claudia Georgevici, ha dichiarato: "Su NetBet siamo sempre alla ricerca dei più incredibili talenti iGaming da offrire ai nostri numerosi e fedeli clienti".

"Amusnet Interactive, ex EGT Interactive, è un nome importante di questa industria; siamo lieti di portare il meglio del suo catalogo ai nostri giocatori e non vediamo l'ora di scoprire tutti i nuovi prodotti che l'azienda ha in cantiere per il nuovo anno".

