NetBet Italia si unisce a Yggdrasil

I giochi Yggdrasil sono ora disponibili su NetBet Italia

ROMA, Oct. 08, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- NetBet Italia, tra i casinò online più conosciuti, aggiunge alla sua collezione un altro grande produttore di giochi: Yggdrasil.

Da sempre, NetBet Italia si dedica anima e corpo a fornire i migliori prodotti di casinò ai propri clienti. La sua offerta in continua evoluzione permette al casinò di rimanere sempre un passo avanti alla concorrenza. Aggiungendo il meglio dei giochi Yggdrasil alla loro scelta, NetBet mostra ancora una volta il suo impegno verso un casinò sempre più interessante ed interattivo.

Yggdrasil è un fornitore di giochi di lunga data, che già si profila come uno dei produttori di punta del nostro casinò. Tra i loro titoli più gettonati ci sono Vikings go Berserk, Valley of the Gods e Cherry Pop, tutti disponibili ora sul nostro sito. Ottime grafiche, bonus interessanti e temi sempre all’avanguardia.

La PR manager di NetBet Italia, Claudia Georgevici, ha rivelato: "Yggdrasil è un fornitore premium con una vasta gamma di prodotti di intrattenimento. Averlo nella nostra lista di provider è una vera e propria fortuna, per noi e per i nostri clienti".

