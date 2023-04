NetBet Italia stringe una collaborazione con Games Global

NetBet Italia è ora partner di Games Global, fornitore leader del settore.

ROME, April 03, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- NetBet Italia, tra l'élite dei casinò online di successo, accoglie Games Global nella sua community, portando questo marchio unico di giochi esclusivi ai giocatori italiani.

NetBet Italia ha appena inanellato una delle perle più preziose nella sua catena di fornitori, Games Global, che si aggiunge ad una lista già ricca di nomi all'avanguardia del settore.

Per NetBet Italia l'entrata di questo provider è un ottimo risultato. Il catalogo di Games Global presenta oltre 3.000 giochi, una raccolta di jackpot da record e la partecipazione in diversi studios di creazione di slot in grado di fornire titoli unici ed esclusivi al portafoglio di Games Global. Il provider offre slot popolari e di successo come Hyper Strike, Blazing Mammoth e Immortal Romance, disponibili ora su NetBet Italia, e altre in arrivo tra cui le favorite 6 Tokens of Gold e Western Gold.

Games Global è uno dei numerosi fornitori che collaborano con NetBet Italia. Con una scelta sempre più ampia di produttori e una serie di nuove promozioni, il casinò online punta senza dubbio al vertice del mercato italiano.

Claudia Georgevici, PR manager di NetBet Italia, ha dichiarato: "Games Global è una delle compagnie di gioco più innovative e stimolanti al mondo. È impossibile non essere estremamente soddisfatti di questa collaborazione che speriamo possa portare benefici ai nostri clienti."

"Siamo entusiasti di avviare questa nuova partnership con NetBet Italia e accogliamo con piacere l'opportunità di portare i nostri contenuti freschi e innovativi ai loro clienti". Andrew Booth, Chief Product Officer di Games Global

Per maggiori informazioni contatta pr@NetBet.it

Informazioni su NetBet.it

NetBet.it è un sito di BPG srl a socio unico, fondato nel 2008. È uno dei primi portali italiani specializzati nel gioco online ed è autorizzato da ADM. Con l'accesso a migliaia di giochi di casinò leader del settore e a eventi sportivi quotidiani, NetBet.it si è affermato come uno dei marchi di scommesse online più amati dagli italiani.

Per maggiori informazioni visita: https://www.netbet.it

Informazioni su Games Global

Games Global è un fornitore leader di contenuti di iGaming unici e innovativi. Con un catalogo popolato da circa 3.000 giochi, una serie di jackpot progressivi da record, oltre 50 studi partner e un canale di distribuzione di livello mondiale che serve circa 900+ marchi di gioco globali, Games Global è sinonimo di innovazione e sicurezza.

Games Global è uno dei pilastri del gioco online, in grado di riunire nelle sue fila le stelle più grandi e più brillanti del settore.

Visita www.gamesglobal.com per saperne di più.