Neteera inserita per il secondo anno consecutivo nell'elenco Disruptor 50 di CNBC

GERUSALEMME, 26 maggio 2021 /PRNewswire/-- Neteera, leader globale nel rilevamento di segnali vitali contactless, è stata inserita per il secondo anno consecutivo nel Disruptor 50 di CNBC, un elenco annuale di aziende private che stanno trasformando l'economia e il modo in cui viviamo. Erano oltre 1.500 i candidati al prestigioso premio di quest'anno.

La startup con sede a Gerusalemme ha sviluppato una soluzione prima del suo genere per monitorare i parametri fisiologici umani. Il microsensore Neteera presenta un approccio senza contatti, a mani libere, che non richiede cavi e accessori monouso per consentire in tutta sicurezza una rilevazione rapida e accurata di segnali vitali e bio-dati in tempo reale, fornendo al contempo i dati storici, salvaguardando e migliorando così la vita delle persone. La tecnologia è adatta sia per le cure a domicilio che per gli ospedali e le strutture sanitarie. Neteera rende possibili cure personalizzate in tutto il mondo attraverso una gestione sanitaria avanzata.

Questo monitoraggio continuo e omogeneo che non richiede il coinvolgimento del paziente, è una soluzione frutto di lunga ricerca che renderà decisamente più semplice la comprensione dello stato del paziente, migliorerà la prognosi e ridurrà i livelli di stress e i costi per il paziente. La tecnologia di Neteera si basa su una combinazione di microradar proprietari su chip, algoritmi, intelligenza artificiale e cloud. La soluzione non impiega telecamere e tutte le informazioni ottenute sono anonime, garantendo la massima privacy.

Isaac Litman, fondatore e CEO di Neteera, ha dichiarato: "Il nostro inserimento per il secondo anno consecutivo nell'elenco Disruptor 50 di CNBC è una chiara indicazione del fatto che Neteera potrà rivoluzionare l'assistenza sanitaria come la conosciamo oggi. Il settore sanitario si sta rapidamente ridefinendo e siamo orgogliosi di aprire il cammino verso la sicurezza, il comfort, la qualità e l'uguaglianza di accesso alle cure. Come ha affermato uno dei nostri clienti: "Neteera dovrebbe essere presente in ogni punto finale di cura, dagli ospedali alle cliniche fino alle case".

INFORMAZIONI SU NETEERA TECHNOLOGIES

Neteera è un'azienda hi-tech con sede a Gerusalemme, il cui l'obiettivo è mettere l'assistenza sanitaria a disposizione di tutti, indipendentemente dall'importo che il paziente paga per la copertura sanitaria. Neteera facilita la fornitura di servizi sanitari a domicilio, in ospedale o nelle strutture sanitarie, supporta gli operatori sanitari fornendo un ambiente di lavoro più sicuro e fa risparmiare denaro e risorse ai sistemi sanitari nell'assistenza ai pazienti, migliorando e salvando vite umane.

Per ulteriori informazioni: www.neteera.com pr@neteera.com