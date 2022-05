Netflix fa pace col fisco, versati all'Italia 55,8 milioni di euro

Pace fatta tra Netflix e il fisco italiano. La società ha chiuso il contenzioso con l'Agenzia delle Entrate con un versamento complessivo milionario versando "in un'unica soluzione 55.850.513 euro a titolo di imposte, sanzioni ed interessi", per definire ogni pendenza "per il periodo dall'ottobre 2015 fino al 2019".

Si conclude così il fronte tributario dopo l'inchiesta aperta dalla procura di Milano e del Nucleo di polizia economico finanziaria della Gdf milanese per omessa dichiarazione dei redditi, ossia per tasse non versate in Italia.