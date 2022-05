Netflix, Zerocalcare torna con 'nuovo progetto'

Zerocalcare torna su Netflix con un nuovo progetto e 6 episodi di mezz'ora. Dopo il successo di 'Strappare lungo i bordi', Michele Rech tornerà sulla piattaforma di streaming. "Zerocalcare sta lavorando ad un nuovo progetto", scrive Netflix Italia su Twitter. "Posto che eviterei di cantare vittoria e che comunque tanto non posso dire niente, pare che stiamo facendo una cosa nuova", dice il fumettista in un breve video. "Spoilerino - aggiunge Netflix-: In questo nuovo progetto animato, Zerocalcare torna con tutto il suo mondo narrativo, il linguaggio unico ed i suoi personaggi inconfondibili in sei episodi da mezz’ora".