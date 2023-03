NETMEETING REVOLUTION: Maldarizzi Automotive e l’evento per le officine del futuro

Coinvolte le aziende del mondo della riparazione meccanica, elettronica e di carrozzeria

Modugno (BA) , 21 marzo 2023– “NETMEETING REVOLUTION. Il futuro delle officine: le cose che devi sapere” si è tenuto a Modugno sabato 18 marzo presso le Officine Four Spots, in via delle Azalee 8 a Modugno (BA).

Che cosa accadrà nel futuro delle officine? E che cosa cambierà con l’avvento dell’elettrico? Sono stati alcuni dei temi affrontati nel corso dell’evento targato Maldarizzi Automotive con l’intervento di Francesco Marangio, ex Direttore Mercato Italia per IVECO e PSA ed ex Head of Enlarged Europe Parts & Service Marketing e Performance Stellantis insieme ad alcuni responsabili della Maldarizzi Automotive. Dopo il momento formativo è seguito l’apericena con l’attore e musicista Renato Ciardo.

Lo scopo della serata è stato osservare come svolgere al meglio le attività assistenziali e discutere del futuro di autoriparatori e delle ambizioni per diventare abili e sopravvivere in questo grande momento di cambiamento.

L’evento ha coinvolto le aziende del mondo della riparazione meccanica, elettronica e di carrozzeria.

Maldarizzi ha voluto rispondere al cambiamento che ci sarà nelle officine: dovranno diventare abili non solo nella riparazione meccanica ma anche in quella di carrozzeria, nella vendita di pneumatici, nella dinamica relazionale con il cliente, nel conoscere il noleggio e arricchire il loro portfolio di servizi per riportare sul mercato una unicità di offerta complessiva.

Il cambiamento può essere un’opportunità.

Contatti: www.maldarizzi.com