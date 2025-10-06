circle x black
Cerca nel sito
 

Neutralità climatica, la Camera approva la proposta per una maggiore flessibilità

06 ottobre 2025 | 16.18
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

L’Aula della Camera ha approvato il documento inviato dalla Commissione Politiche dell’Unione europea nell’ambito di verifica della sussidiarietà sulla proposta di regolamento dell’UE COM2025/524 che modifica il precedente regolamento 2021/1119 relativo all’istituzione del quadro per il conseguimento della neutralità climatica, sancita al 2050. Nel corso dell’esame del documento alla Camera, il Relatore, On. Bagnai (Lega) ha ricordato le tappe fissate dal regolamento da qui al 2050 con la riduzione delle emissioni del 55% al 2030. Inoltre, è stato sottolineato che l’intervento legislativo sancisce all’art.1 che tali traguardi da “raccomandati” sono divenuti “vincolanti”, includendo a cascata una revisione in senso restrittivo delle normative europee sulla decarbonizzazione, tra le quali: Emission trading system, Effort sharing regulation, Land use change, Forest regulation, ma anche le norme sull’idrogeno. Il relatore ha anche ricordato che entro il 2035 gli Stati membri dell’UE devono presentare i nuovi piani per la riduzione delle emissioni. Nell’analisi della proposta, viene sottolineato che il Governo, in sintesi, esprime contrarietà rispetto al testo iniziale della Commissione europea, la cui applicazione comporterebbe ulteriori aumenti dei costi e degli obblighi per le imprese e l’economia dell’UE, richiedendo altresì una revisione sulla base di una maggiore flessibilità.

La scheda dell’atto dell’UE

Il documento approvato dalla Camera

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
neutralità climatica regolamento UE decarbonizzazione idrogeno
Vedi anche
Mafia, 40 anni fa all'Asinara Falcone e Borsellino scrissero l'ordinanza del maxi processo - Videonews della nostra inviata
Corteo pro Pal a Roma, incappucciati e guerriglia in centro - Video
Freedom Flotilla verso Gaza: "Aereo israeliano sta sorvolando nostra nave" - Video
Landini: "Attivisti Flotilla meritano una medaglia"
Fratoianni attacca Salvini: "Sue parole indegne, giù le mani dal diritto di sciopero" - Video
Flotilla, Schlein in piazza: "Questa giornata dimostra che Italia è migliore di chi la governa" - Video
Tensione al corteo pro-Pal di Bologna, sparati lacrimogeni - Video
Corteo per Flotilla a Milano, proteste degli automobilisti: "Dovreste andare in galera" - Video
Torino, tensione tra manifestanti e forze ordine a Caselle
Gaza, a Bologna corteo e manifestazione: cori contro governo Meloni - Video
News to go
Bevande analcoliche, ad agosto vendite -11,3%
Israele-Flotilla, lo scambio via radio: "Cambiate rotta", "Andiamo avanti" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza