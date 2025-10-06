Neutralità climatica, la Camera approva la proposta per una maggiore flessibilità

L’Aula della Camera ha approvato il documento inviato dalla Commissione Politiche dell’Unione europea nell’ambito di verifica della sussidiarietà sulla proposta di regolamento dell’UE COM2025/524 che modifica il precedente regolamento 2021/1119 relativo all’istituzione del quadro per il conseguimento della neutralità climatica, sancita al 2050. Nel corso dell’esame del documento alla Camera, il Relatore, On. Bagnai (Lega) ha ricordato le tappe fissate dal regolamento da qui al 2050 con la riduzione delle emissioni del 55% al 2030. Inoltre, è stato sottolineato che l’intervento legislativo sancisce all’art.1 che tali traguardi da “raccomandati” sono divenuti “vincolanti”, includendo a cascata una revisione in senso restrittivo delle normative europee sulla decarbonizzazione, tra le quali: Emission trading system, Effort sharing regulation, Land use change, Forest regulation, ma anche le norme sull’idrogeno. Il relatore ha anche ricordato che entro il 2035 gli Stati membri dell’UE devono presentare i nuovi piani per la riduzione delle emissioni. Nell’analisi della proposta, viene sottolineato che il Governo, in sintesi, esprime contrarietà rispetto al testo iniziale della Commissione europea, la cui applicazione comporterebbe ulteriori aumenti dei costi e degli obblighi per le imprese e l’economia dell’UE, richiedendo altresì una revisione sulla base di una maggiore flessibilità.

