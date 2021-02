Neve a Roma? Meteo sabato 13 e domenica 14 febbraio

Roma, 11 feb. (Adnkronos)

Weekend con neve protagonista non solo al Nord, ma anche nelle regioni del Centro, comprese Lazio e Campania. Neve possibile alle porte di Napoli, non a Roma. "Nelle prossime ore entrerà in Italia un'ondata di aria fredda proveniente dalla Russia che domani si andrà poi a scontrare con una perturbazione che giunge da ovest. In arrivo dunque nevicate anche a quote basse (300 metri) e temperature glaciali", dice all'Adnkronos Antonio Sanò, Direttore de 'iLMeteo.it' annunciando un'ondata di maltempo e di freddo siberiano che sta per abbattersi sull'Italia.

"Nello specifico - spiega - ci sarà la neve, oltre al Nord, anche nel Lazio, esclusa Roma, Umbria e Toscana fino a domani sera, venerdì. Ed ancora in Abruzzo e Molise. Sabato il maltempo si sposterà anche al Sud, in Puglia, con nevicate addirittura in Campania, fino alle porte di Napoli".

Temperature glaciali che "da domenica andranno dai -15 gradi al Nord, -7 in pianura, fino ai -3 gradi di Roma. Una domenica serena, con il sole, per tutta l'Italia, ma sotto lo zero in quasi tutta la penisola, ad esclusione di Sardegna e Sicilia dove le temperature saranno più miti", conclude Sanò.