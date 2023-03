New Holland: premiato lo Straddle Tractor Concept

Al German Design Award 2023 viene premiato lo Straddle Tractor Concept della New Holland.

New Holland Agriculture si è aggiudicata la medaglia d’oro al German Design Award 2023.

Nella categoria Excellent Product Design, lo Straddle Tractor Concept di New Holland Agriculture conquista un prestigioso riconoscimento.

Realizzato grazie alla partnership con Pininfarina, lo Straddle Tractor Concept è un trattore progettato per soddisfare le esigenze dei vigneti stretti. Predisposto per la trazione elettrica, si rivolge a quei vigneti rinomati che producono vini di alta qualità e pregio, uve coltivate in filari larghi meno di mezzo metro e spesso presenti su pendii ripidi.

Lo Straddle Tractor Concept rispecchia l’impegno di New Holland verso un’agricoltura più sostenibile.

Il prestigioso riconoscimento viene assegnato dal German Design Council, organizzazione fondata nel 1953 e si rivolge a quei prodotti che oltre a caratterizzarsi da forme innovative, costituiscono un perfetto connubio tra forma e funzionalità.

Il concepì predisposto per una guida a zero emissioni, rappresenta la visione del marchio verso un futuro sostenibile e la sua attenzione per le macchine alimentate con carburanti alternativi, l’obiettivo è quello di contribuire alla realizzazione di un futuro migliore.

Per l’Azienda questo premio è un ulteriore riconoscimento dell’eccellenza in campo ingegneristico e della sua capacità di innovare, ai vertici del settore.